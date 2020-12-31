Emet'te yol çalışmalarında sona gelindi
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Emet'te yol çalışmalarında sona gelindi

31.12.2020 23:57 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:04
Emet'te yol çalışmalarında sona gelindi

Kütahya'nın Emet ilçesinde yoğun bir çalışma ile devam eden ilçe girişi yol genişletme ve kavşak çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde yoğun bir çalışma ile devam eden ilçe girişi yol genişletme ve kavşak çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, yaptıkları açıklamada, "Hava şartlarının uygun devam etmesi durumunda yol yapım ve kavşak çalışmaları 10 veya 15 gün içerisinde tamamlanacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun dediler. - KÜTAHYA

Emet'te yol çalışmalarında sona gelindi
Emet'te yol çalışmalarında sona gelindi
Emet'te yol çalışmalarında sona gelindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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