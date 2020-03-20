Emet'te tüm sokaklar baştan aşağı dezenfekte edildi Emet'te tüm sokaklar baştan aşağı dezenfekte edildi Kütahya'nın Emet İlçesinde Korana virüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri tarafından şehrin tüm cadde ve sokakları dezenfekteli suyla yıkanırken, tüm kamu binaları ve esnaf dükkanları da dezenfekte edildi.

Emet'te tüm sokaklar baştan aşağı dezenfekte edildi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet İlçesinde Korana virüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri tarafından şehrin tüm cadde ve sokakları dezenfekteli suyla yıkanırken, tüm kamu binaları ve esnaf dükkanları da dezenfekte edildi.

İlçe genelinde alınan kararlar geneli umuma açık kafe, kahvehane, hamam gibi işletmeler kapatılırken, Emet Belediyesi Zabıta, İtfaiye ve Temizlik İşleri Müdürlüğü yoğun bir çalışma programı yürütüyor. İlçede tüm işyerleri, kamu binaları dezenfekte edilirken, ilçede kurulan salı pazarında dezenfekte kutuları monte edilip, pazarcı esnaflara eldiven dağıtıldı.

Çalışmalar kapsamında ilçe genelinde tüm cadde ve sokaklar dezenfekteli sularla yıkanırken, Emet belediyesi, kurduğu ekiplerle 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşların evlerinde dezenfekte çalışmaları gerçekletiriyor. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşların tüm ihtiyaçları için verilen telefon numarasından belediyeyi aramaları istenerek, dışarıda görülecek işleri belediye sosyal işler personelleri tarafından görülüyor.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korana virüs ailesinden (Covid19) salgını ve mevsimsel yaşanan grip salgınları ile mücadele için Emet belediyesi olarak gerekli çalışmalarını sürdürklerini belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Dünyada pandemik bir hale gelen Korana virüs ile mücadelede hükümetimiz ve bakanlarımızın talimatlarını ilçemizde en kısa sürede gerçekleştirilmesi için tedbirlerimizi aldık. Emet belediyesi olarak, başta hijyen çalışmaları olmak üzere gerekli maddi kaynaklarımızı hazırlayarak, yoğun bir çalışma başlattık. Geçmiş dönemlerde olan salgınlarıda göz önüne alarak tüm alınan kuralların istinasız uygulanmasını sağladık. İlk olarak tüm kamu binalarını, işyerlerimizi, camilerimizin dezenfekte çalışmalarını yaptık" dedi.

Doğan, "Zabıtamız, vatandaş ve esnaflarımızın alınan kararlara uymaları adına denetimleri ve bilgilendirmelerini gerçekleştirdi. 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşlarımızın evlerinde dezenfekte çalışmaları yapılırken, her türlü ihtiyaçları için evlerinden ayrılmadan ekiplerimizi arayarak hizmetleri görülüyor. Geniş bir dezenfekte çalışması içinse ilçe genelinde dezenfekteli suyla tüm cadde ve sokaklarımızı yıkadık. Burada unutulmaması gereken şudur. Evet, ortada pandemik bir salgın vardır. Panik yapmak bu işin daha da kötüye gitmesine neden olur. Hükümetimizin ve bakanlarımızın almış olduğu tedbirlere hep birlikte uyarsak bu sorunu birlikte aşacağımızdan şüphemiz yoktur. En önemli tedbirin korunma olduğunu unutmamalıyız. Kurallara uyarsak Allah'ın izniyle bu salgını aşarız. Kendimiz için, ailemiz için, devletimiz için kuralara uyalım" ifaelerini kullandı.

Kaynak: İHA