Emet'te trafik kazası: 1 yaralı
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Emet'te trafik kazası: 1 yaralı

Emet'te trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Emet- Hisarcık yolu Malı Damları mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sami Ç. (65) idaresindeki 43 KJ 690 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonet sürücüsü Sami Ç. yaralandı. Yaralı Sami Ç., 112 Acil Servisi Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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