Emet'te trafik kazası: 1 yaralı
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Emet'te trafik kazası: 1 yaralı

29.12.2020 10:50 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:53
Emet'te trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Emet-Tavşanlı karayolunun Köprücek Köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İsmail Şahin yönetimindeki 43 LF 256 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole düştü. Kazada araç araçta bulunan Hasan C. yaralandı. Yaralı Hasan C., 112 Acil Servis Ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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