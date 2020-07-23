Emet'te termal otele 'güvenli turizm' sertifikası
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Emet'te termal otele 'güvenli turizm' sertifikası

KÜTAHYA'da Emet Termal Resort & Spa Otel, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde başlatılan 'güvenli turizm' sertifikasını almaya hak kazandı.

Emet'te termal otele 'güvenli turizm' sertifikası
23.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:03

KÜTAHYA'da Emet Termal Resort & Spa Otel, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde başlatılan 'güvenli turizm' sertifikasını almaya hak kazandı. Otelin İşletme Müdürü Ramazan Sezer, koronavirüse karşı tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek, "Tüm denetimlerden geçip 'Güvenli Turizm' sertifikası aldık. Otelimize misafirlerimiz gönül rahatlığı ile gelebilirler" dedi.

Emet Termal Resort & Spa Otel, normalleşme süreciyle birlikte haziran ayında yeniden kapılarını açtı. Pandemi nedeniyle tüm önlem ve tedbirleri en üst seviyeye çeken otel, yapılan inceleme sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde başlatılan 'güvenli turizm' sertifikasını almaya hak kazandı. Emet Termal Resort & Spa İşletme Müdürü Ramazan Sezer, karekod sistemiyle de otelin denetim geçmişine kolay bir şekilde ulaşılabileceğini söyledi. Sezer, "Sürecin başından bu yana otelimizde tüm önlem ve tedbirleri üst seviyede uyguladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, dünyada da ilk örneklerden biri olan 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında tüm denetimlerden geçip 'Güvenli Turizm' sertifikası aldık. Otelimize misafirlerimiz gönül rahatlığı ile gelebilirler. Misafirlerimizi ağırlamaya hazır olduğumuzu bildirmek isterim. Ayrıca sertifikada görüldüğü gibi karekod sistemiyle tüm müşteriler otelimizin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilecek" dedi.

Otel yönetimi tarafından alınan tedbirler kapsamında tüm misafirlerin girişlerde ateş ölçümü yapılıyor. Misafirlerin 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerin, kronik rahatsızlıklarının ve Covid-19 geçirip geçirmediklerine dair belge istenirken, yemek salonu, toplantı salonu, lobi ve resepsiyon gibi yoğunluğun olduğu alanlar sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlendi. Odalar ve diğer kapalı üniteler temizlik sonrası en az bir saat havalandırılırken, eğitimli ve hijyen sertifikalı personeller maske ve eldiven giyerek temizlik ve dezenfekte işlemlerine devam ediyor.

Ayrıca odalarda misafirlere özel tek kullanımlık ürünler konulurken, tüm otel periyodik olarak dezenfekte ediliyor. Yiyeceklerle temas kurulmaması için açık büfede bulunan yiyecekler önlemler dahilinde hijyen eğitimli ve sertifikalı personel tarafından misafirlere servis ediliyor ve mutfaklarda oluşturulan temizlik ile hijyen protokolü uygulamaları kayıt altında tutuluyor. Açık havuz ve plaj çevresinde tuvaletler, duş, soyunma kabinleri için öngörülen temizlik ile dezenfeksiyon işlemleri de periyodik olarak yapılarak hepsi kayıt altında tutuluyor.


Kaynak: DHA

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