Emet'te tarım alanlarında süne ile mücadele
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Emet'te tarım alanlarında süne ile mücadele

Emet'te tarım alanlarında süne ile mücadele
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından süne ile mücadele çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından süne ile mücadele çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Süne mücadelesi kapsamında sürvey çalışmaları teknik personellerimiz tarafından yürütülmektedir. Süne zararlısı buğdayda önemli zarar yapabilir. Sürvey çalışmalarımız devam ediyor. Sürveyler sonucunda sünenin zarar eşiğini geçtiği bölgeler tespit edilerek çiftçimize duyurular yapılacaktır. Ancak yapılan çalışmaların amacına ulaşabilmesi için çiftçilerimizin gerekli duyarlılığı göstererek arazilerinde ilaçlı mücadele yapmaları gereklidir" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Emet'te tarım alanlarında süne ile mücadele
Emet'te tarım alanlarında süne ile mücadele

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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