Emet'te su faturalarına yüzde 50 indirim
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Emet'te su faturalarına yüzde 50 indirim

Emet'te su faturalarına yüzde 50 indirim
06.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:18

Emet Belediye Meclisi Belediye Başkanı Hüseyin Doğan başkanlığında yaptığı toplantıda su faturualarında yüzde 50 indirim kararı aldı.

Emet Belediye Meclisi Belediye Başkanı Hüseyin Doğan başkanlığında yaptığı toplantıda su faturualarında yüzde 50 indirim kararı aldı.

Belediye meclisi Korona virüs (Covid-19) hastalığı sebebiyle vatandaşlarına katkı sağlamak amacıyla 3 ay faturalara ve kartlı abonelere indirim yapılmasını karara bağladı. Ev ve iş yerleri su ücretlerinde kanunun izin verdiği ölçüde indirime gidildi. '5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesi F' fıkrası gereğince 3 ay boyunca şantiye ve Resmi kurum dışındaki su abonelerinin ayda bir sefer olmak üzere 10 metreküpe kadar kullanacakları suyu yüzde 50 indirimli ücretlendirilmesi, ayrıca sürenin genelgelerle uzatılması durumunda uzatılan süre kadar uygulanmasına mevcut üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. İlçeye verilen suda enerji bedellerinin yüksekliği, bölgede en pahalı suyunu tüketilmesine yol açıyor. Emet belediyesi bir yandan sorgun göletinden ilçeye su verme çalışmalarını adım adım yürütürken, yüksek maliyetli suda da pandemi döneminde ciddi bir indirime gitti. Tonu 4.80 TL' yi bulan suda yüzde 50 indirim ile vatandaş her ay 10 metreküpe kadar suyu yüzde 50 indirimli alacağı açıklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Manşet

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