Emet'te Öğrencilere Yönelik Güvenlik Toplantısı

Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü, orta ve lise dengi okullarda öğrencileri güvenlik konularında bilgilendirdi.



İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personeller tarafından Yunus Emre Ortaokulunda öğrencilere trafik, asayiş ve terör konularında bilgilendirme toplantısı düzenledi.



İlçe Emniyet Müdürü Vekili Gökhan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin halkın can ve mal güvenliği için her zaman görevinin başında olduğunu söyledi.



Müdürlük olarak okullarda da öğrencilere bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:



"Çocuklarımızın güvenliği bizim için çok önemli ve görevlerimizin başında geliyor. Bu nedenle ilçemizdeki okullarda öğrencilerimize trafik, asayiş ve terör konuları başta olmak üzere güvenlikle ilgili bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. İlkini Yunus Emre Ortaokulunda yaptığımız toplantıda, konusunda uzman personellerimiz öğrencilere hem anlatıyor, hem de sorularını cevaplandırıyor. Bilgilendirici broşürler de dağıtarak öğrencilerimizi güvenlik konularında daha bilinçlenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu toplantılarımız ilçemizdeki diğer okullarda da devam edecek."