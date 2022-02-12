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Emet'te motosiklet hırsızları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Emet'te motosiklet hırsızları yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden gelerek Emet ilçesinde motosiklet çaldıkları iddia edilen 4 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden gelerek Emet ilçesinde motosiklet çaldıkları iddia edilen 4 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Hüseyin S. isimli şahıs dün gece saat 03.00 sıralarında Hamam Mahallesi Kasap Pınarı Caddesinde park halindeki motosikletinin çalındığını fark ederek 112 İhbar hattına ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu hırsızların yeri tespit edildi. Tavşanlı ilçesinden geldikleri belirlenen A.Y. (68), T.K.(19), A.D.(42), Ö.A. (31) isimli 4 şüpheli çalıntı motosiklet ile birlikte araçla ilçeden kaçmaya çalıştıkları esnada yakalanarak gözaltına alındı.

4 şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Hisarcık, Tavşanlı, Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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