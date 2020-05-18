Emet'te motosiklet denetimleri
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Emet'te motosiklet denetimleri

Kütahya'nın Emet ilçesinde yapılan denetimlerde 15 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden 3 bin 774 lira ceza uygulandı.

Emet'te motosiklet denetimleri
18.05.2020 02:54 | Son Güncelleme: 18.05.2020 02:54

Kütahya'nın Emet ilçesinde yapılan denetimlerde 15 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden 3 bin 774 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece 21.00 ile 00.00 saatleri arasında motosiklet sürücülerine yönelik ilçe genelinde 6 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirdi.

Denetimlerde 15 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden toplam 3 bin 774 lira ceza yazıldı. Uygulamaların ilçede aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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