Emet'te motosiklet denetimleri
Kütahya'nın Emet ilçesinde yapılan denetimlerde 15 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden 3 bin 774 lira ceza uygulandı.
18.05.2020 02:54 | Son Güncelleme: 18.05.2020 02:54
Kütahya'nın Emet ilçesinde yapılan denetimlerde 15 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden 3 bin 774 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece 21.00 ile 00.00 saatleri arasında motosiklet sürücülerine yönelik ilçe genelinde 6 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirdi.
Denetimlerde 15 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden toplam 3 bin 774 lira ceza yazıldı. Uygulamaların ilçede aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA