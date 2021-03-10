Emet'te marketlerde fiyat demetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Emet'te marketlerde fiyat demetimi

10.03.2021 07:43 | Son Güncelleme: 10.03.2021 07:47
Emet'te marketlerde fiyat demetimi

Kütahya'nın Emet ilçesinde market ve üreticilerde "Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi" (TÜFİS) kapsamında, fiyat takibi yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde market ve üreticilerde "Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi" (TÜFİS) kapsamında, fiyat takibi yapıldığı bildirildi.

Eme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında, ilçemizde fiyat takibi çalışması gerçekleşmiştir. Market ve üreticilere rutin ziyaret yapılarak, gıda ve tarımsal ürün piyasalarında fiyatların üreticiden tüketiciye kadar takibi yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın daha ekonomik alım yapabilmesi için çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Prens Harry Bülent Ersoy Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan
Spor Can Bartu Mesut Özil Caner Erkin Aykut Kocaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Emet'te marketlerde fiyat demetimi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 07:48:39. #1.16#
title