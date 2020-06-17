Emet'te manavlar denetlendi
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Emet'te manavlar denetlendi

Kütahya'nın Emet ilçesinde zabıta ekipleri, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alarak binlerce insanın ölümüne neden olan Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında vatandaşların ortak kullanım alanlarından olan manavlarda sıkı denetimlerini sürdürüyor.

Emet'te manavlar denetlendi
17.06.2020 10:03 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:16

Kütahya'nın Emet ilçesinde zabıta ekipleri, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alarak binlerce insanın ölümüne neden olan Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında vatandaşların ortak kullanım alanlarından olan manavlarda sıkı denetimlerini sürdürüyor.

Emet ilçe pazarının bir hafta aradan sonra tekrar kapatılmasının ardından Emet Belediyesi Zabıta ekipleri ilçede tüm manavları denetledi ve ürünlerde fiyat ve etiket kontrolü yaptı. Ekipler ayrıca alışverişe gelen tüm vatandaşları sosyal mesafe yönünden bilgilendirdi ve maske kullanımı konusunda uyardılar. Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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