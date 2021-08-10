Emet'te maden kazası tatbikatı

Kütahya'nın Emet ilçesi gerçekleştirilen arama-kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Kütahya'nın Emet ilçesi gerçekleştirilen arama-kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Tatbikatta, senaryo gereği aşırı yağışlar nedeniyle açık maden ocağında göçük meydana geldi. 2'si ağır 5 işçinin göçük altında kalması üzerine başlatılan kurtarma çalışmalarına 12 kurtarma ekibi ile müdahale edildi. Göçükte bir minibüsün içindeki 5 işçinin toprak altında kaldığı ihbarının ardından harekete geçen ekipler, kurtarma çalışması yaptı. Ekipler tarafından çıkartılan işçiler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tatbikatın başarıyla sona erdiği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı