Emet'te maden kazası tatbikatı
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Emet'te maden kazası tatbikatı

Emet'te maden kazası tatbikatı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Emet ilçesi gerçekleştirilen arama-kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Kütahya'nın Emet ilçesi gerçekleştirilen arama-kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Tatbikatta, senaryo gereği aşırı yağışlar nedeniyle açık maden ocağında göçük meydana geldi. 2'si ağır 5 işçinin göçük altında kalması üzerine başlatılan kurtarma çalışmalarına 12 kurtarma ekibi ile müdahale edildi. Göçükte bir minibüsün içindeki 5 işçinin toprak altında kaldığı ihbarının ardından harekete geçen ekipler, kurtarma çalışması yaptı. Ekipler tarafından çıkartılan işçiler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tatbikatın başarıyla sona erdiği belirtildi. - KÜTAHYA

Emet'te maden kazası tatbikatı
Emet'te maden kazası tatbikatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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