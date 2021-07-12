Emet'te kurban pazarı alanı hazır
Kütahya'nın Emet ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle kurban satış pazarında çalışmalar tamamlandı.
Kütahya'nın Emet ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle kurban satış pazarında çalışmalar tamamlandı.
Emet İlçesinde Dere mahallesinde yıkılan Cevizdere Okul bahçesindeki arazide kurulan hayvan pazarı hizmete girdi. Emet kurbanlık hayvan pazarında, kurbanlık hayvan satıcı ve müşterileri buluşturulacak. Pazar yerinde çevre düzenlemesi, hayvanların konulacağı alanlarda düzenleme yapıldı. Açılan pazar Kurban bayramına kadar hizmet verecek. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı