Emet'te kurban pazarı alanı hazır
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Emet'te kurban pazarı alanı hazır

Emet'te kurban pazarı alanı hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle kurban satış pazarında çalışmalar tamamlandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle kurban satış pazarında çalışmalar tamamlandı.

Emet İlçesinde Dere mahallesinde yıkılan Cevizdere Okul bahçesindeki arazide kurulan hayvan pazarı hizmete girdi. Emet kurbanlık hayvan pazarında, kurbanlık hayvan satıcı ve müşterileri buluşturulacak. Pazar yerinde çevre düzenlemesi, hayvanların konulacağı alanlarda düzenleme yapıldı. Açılan pazar Kurban bayramına kadar hizmet verecek. - KÜTAHYA

Emet'te kurban pazarı alanı hazır
Emet'te kurban pazarı alanı hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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