Emet'te korkutan yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Emet'te korkutan yangın

18.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:35
Emet'te korkutan yangın

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen yangında, 3 katlı binanın bir dairesinde hasar meydana geldi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen yangında, 3 katlı binanın bir dairesinde hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesine bağlı Gürpınar köyünde 3 katlı bir evin ikinci katında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangını görenler itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Evde maddi hasar olurken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. - KÜTAHYA

Emet'te korkutan yangın
Emet'te korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Demet Akbağ Hande Erçel Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Bülent Uygun Halis Özkahya İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Emet'te korkutan yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 10:47:37. #1.16#
title