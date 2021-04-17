Emet'te kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
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Emet'te kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

Emet'te kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Emet ilçesinde yanlarına aldıkları kedi ve köpek mamalarıyla ilçeyi dolaşan Kızılay gönüllüleri besleme yaptı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde yanlarına aldıkları kedi ve köpek mamalarıyla ilçeyi dolaşan Kızılay gönüllüleri besleme yaptı.

Türk Kızılayı Gençlik Kolu Emet Başkanı Talha Düşmez, yaptığı açıklamada, "Pandemi döneminde sokak hayvanlarına mama dağıtımını sürdürüyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu günlerde ilçede yaşayan kedi ve köpek dostlarımızı aç bırakmamak adına belirlediğimiz noktalara yem ve mama bırakıyoruz. Bu hafta sonu daha uzun bir kısıtlama yaşanıyor. Bu hafta da belirlediğimiz noktalarda yem ve mama dağıtımını sürdürüyoruz. Bu pandemi sürecinde sokak hayvanlarının yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Emet'te kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
Emet'te kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
Emet'te kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
Emet'te kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
Emet'te kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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