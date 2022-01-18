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Emet'te karla mücadele çalışmaları

Emet'te karla mücadele çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Emet ilçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı sonrası belediye ve karla mücadele ekipleri erken saatlerinden itibaren ilçe merkezi, çevre ilçe bağlantı yolları ile köy yollarında kar kürüme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmalarına başladı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı sonrası belediye ve karla mücadele ekipleri erken saatlerinden itibaren ilçe merkezi, çevre ilçe bağlantı yolları ile köy yollarında kar kürüme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmalarına başladı.

İlçede vatandaşlar bu sabah karlı bir güne uyandı. Uzun zamandır beklenen kar sabaha karşı yağmaya başlarken, sabahın erken saatlerinden itibaren karla mücadele ekipleri sahadaydı.

Karayolları, Özel İdare ekipleri çevre ilçe bağlantı yolları ve köy yollarında çalışmalarını sürdürürken, Emet belediyesi ekipleri de ilçe merkezindeki ana arter ile ara sokaklarda kar kürüme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmalarına başladı.İlçede halen kar yağışı devam ediyor. - KÜTAHYA

Emet'te karla mücadele çalışmaları

Emet'te karla mücadele çalışmaları

Emet'te karla mücadele çalışmaları

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Hisarcık, Kütahya, Emet, kar, 3. Sayfa, Haber

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