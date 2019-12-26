Emet'te kaçak içki ve sigara operasyonu

26.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:43

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir evde yapılan aramada kaçak içki ve çok sayıda sigara ele geçirildi.



Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla ilçe merkezinde bir adreste kaçak içki ve sigara olduğu bilgisine ulaştı. Gece yarısı yapılan operasyonda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen toplamda 11 adet içki ve 206 paket sigara ele geçirildi. Yapılan operasyon anında evde bulunan İ.K., M. K., ve İ. A.'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA