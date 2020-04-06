Emet'te jandarma kapı kapı dolaşıp yardımları dağıttı Kütahya'nın Emet Jandarma Komutanlığı Asayiş Devriyesi ekipleri, ihtiyaç sahiplerine verilen bin liralık sosyal yardım paralarını, kapı kapı dolaşarak köylerde dağıttı.

Kütahya'nın Emet Jandarma Komutanlığı Asayiş Devriyesi ekipleri, ihtiyaç sahiplerine verilen bin liralık sosyal yardım paralarını, kapı kapı dolaşarak köylerde dağıttı.

Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında PTT önlerindeki yoğunluğu engellemek için Emet ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sorumluluk alanlarındaki köylerde bulunan vatandaşlara sosyal yardım paralarının dağıtımını gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sosyal yardım ödemelerini kimliklerini teyit ettikleri ailelere imza karşılığında teslim etti. Hafta sonu olmasına ve yağan yağmura aldırış etmeyen ekiplerin bu çalışması, sosyal yardımları alan aileler tarafından memnuniyet ve takdirle karşılandı.

Uygulamadan memnun olduklarını belirten vatandaşlar, "Zaten virüs nedeniyle dışarı çıkmıyoruz. Sosyal mesafemize dikkat ediyoruz. Postanelerin de kapanmasıyla bu yardımların evlere kadar gelmesi güzel bir uygulama. Ülkemiz için, vatandaşlarımız için, sağlığımız için dışarı çıkmamalıyız" dediler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA