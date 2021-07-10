Emet'te İnternet alt yapı ve fiber dönüşüm çalışmaları
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Emet'te İnternet alt yapı ve fiber dönüşüm çalışmaları

Emet'te İnternet alt yapı ve fiber dönüşüm çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Emet ilçesinde internet alt yapı ve fiber dönüşüm çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde internet alt yapı ve fiber dönüşüm çalışmaları yapıldığı bildirildi.

AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, yaptığı açıklamada, "Emet'te internet alt yapısı bulunmayan noktalarda alt yapı döşeme ve hızını artırma adına fiber dönüşüm çalışmalarının devam ediyor. Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun ilçemizi ziyaretlerinde, ve Ankara temaslarımızda, ilçemiz internet alt yapı sorunlarını, fiber dönüşüm taleplerimizi iletmiştik. Sağ olsunlar her zaman olduğu gibi sorunumuzun kısa sürede çözümü için gerekli destekleri sağlamıştır. Emet ilçemizde internet alt yapısı bulunmayan yeni yerleşim yerleri, konutlaşmaların artmasına paralel talepler doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılıyor. Ayrıca ilçemiz hızlı interneti sağlamak adına fiber kablo döşeme çalışmaları yapılarak, merkezden itibaren fiber dönüşüm çalışmaları yürütülüyor" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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