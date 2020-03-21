Emet'te hayvan pazarı kapatıldı Kütahya'nın Emet İlçesinde Hıfzısıhha Kurulu toplanarak Korona virüs salgınından korunmak adına alınacak tedbirleri değerlendirdi.

Kütahya'nın Emet İlçesinde Hıfzısıhha Kurulu toplanarak Korona virüs salgınından korunmak adına alınacak tedbirleri değerlendirdi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek başkanlığında toplanan kurul, salgında alınacak tedbir ve uygulamaları değerlendirdi.

Vatandaşların doğrudan temel ihtiyaçlarına yönelik olmayan, insanların toplu olarak bulundukları başta bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması gibi ülke geneli alınan tedbirlerinin ilçede uygulanmasının takip ve gereklerinin yapıldığı değerlendirildi.

Kurul aldığı kararla salı günleri ilçede kurulan sebze, meyve pazarının kurulmaya devam etmesine, ilçede kurulabilecek otopazarı ve hayvan pazarlarının ise geçici süre kurulmaması yönünde karar alındığı bildirldi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA