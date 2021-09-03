Emet'te Hasan Yılmaz konseri
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Emet'te Hasan Yılmaz konseri

Emet'te Hasan Yılmaz konseri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Sanatçı Hasan Yılmaz, Emet ilçesinin kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Sanatçı Hasan Yılmaz, Emet ilçesinin kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Yaklaşık 2 saat süren program sonrası Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, sanatçı Hasan Yılmaz'a günün anısına çini tabak takdim etti.

Başkan Doğan, "Emet ilçemizin kurtuluşunu coşkuyla kutluyoruz. 3 Eylül düzenli ordumuzun ilçemizden geçişi, düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizi geliştirerek devam ettireceğiz. 27 Nisan Cevizdere zaferimiz programları yanında, her yıl 3 Eylül'de planladığımız festivallerimiz le ilçemizin tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bugün çok değerli sanatçımız Hasan Yılmaz değerli eserlerini icra ettiler" ifadelerini kullandı.

İki ilçenin birlik içerisinde yol yürüdüğünü belirten Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Eğitimde, kalkınmada ve sanayileşmede birlik içerisinde çalışacağız. Bölgenin kalkınan ilçeleri olacağız. Bu doğrultuda güzel bir uyum yakaladık. İnşallah bu yakalanan uyumun meyvelerini çok yakında almaya başlayacağız. Emet'in kurtuluş gününü kutluyorum" dedi. - KÜTAHYA

Emet'te Hasan Yılmaz konseri
Emet'te Hasan Yılmaz konseri
Emet'te Hasan Yılmaz konseri
Emet'te Hasan Yılmaz konseri
Emet'te Hasan Yılmaz konseri
Emet'te Hasan Yılmaz konseri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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