Emet'te hamamlar açıldı
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Emet'te hamamlar açıldı

Emet'te hamamlar açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından işletilen Kaynarca ve Osmanlı hamamlarının bugün itibarıyla tam kapasite ile hizmete girdiği bildirildi.

Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından işletilen Kaynarca ve Osmanlı hamamlarının bugün itibarıyla tam kapasite ile hizmete girdiği bildirildi.

Emet Belediyesi İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İşletmesi Emet Belediyemize ait olan Osmanlı ve Kaynarca hamamları, bugün 1 Temmuz normalleşme kararları ile bugünden itibaren açılıyor. Pandemi sürecinde soyunma odalarının azaltıldığı hamamlarda, girişte HES kodu uygulaması da yapılacak" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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