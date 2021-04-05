Emet'te hamamlar açıldı
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Emet'te hamamlar açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Emet'te hamamlar açıldı

Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından işletilen Kaynarca ve Osmanlı hamamlarının Karantina kararının kalkmasıyla hizmete girdiği bildirildi.

Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından işletilen Kaynarca ve Osmanlı hamamlarının Karantina kararının kalkmasıyla hizmete girdiği bildirildi.

Emet Belediyesi İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İşletmesi Emet Belediyemize ait olan Osmanlı ve Kaynarca hamamları alınan yoğun tedbirlerin ardından bugünden itibaren açılıyor. Pandemi sürecinde soyunma odalarının azaltıldığı, hamama girişlerde havlu, peştamal, terlik verilmeyerek hizmet veren hamamlar, aynı şartlar geçerli olmak kaydıyla açılırken, girişte HES kodu uygulaması da yapılacak" ifadeleri kullanıldı - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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