Emet'te halk pazarı denetlendi
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Emet'te halk pazarı denetlendi

Emet'te halk pazarı denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Emet ilçesinde salı günleri kurulan halk pazarı İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında denetlendi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde salı günleri kurulan halk pazarı İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında denetlendi.

Emet İlçe Karakol Amiri Ayhan Istık'ın eşlik ettiği denetimlerde alınan önlemleri yerinde inceleyen Kaymakam Çiçek, pazarcı esnafına hayırlı işler temennisinde bulundu. Pazara alışverişe gelen vatandaşlarla da kısa süreli görüşmeler yapan Çiçek, onların da ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek, alınan tedbirlere uyulmasının önemine değindi.

Kaymakam Çiçek, yaptığı açıklamada, "Alınan tedbirlerin büyük bir titizlik ve hassasiyet içerisinde uygulandığını görmekten memnuniyet duydum. Bugünkü ziyaretimizde alınan tedbirlerin uygulandığını gördük. Şüphesiz bunda pazar esnafımızın ve görevlilerimizin büyük katkısı var. Kurallara riayet etmeleri, tedbirlerin bilincinde olmaları çok önemli. Bu süreçte bizlere destek oldukları için pazar esnafımızın her birine, görevlilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Emet'te halk pazarı denetlendi
Emet'te halk pazarı denetlendi
Emet'te halk pazarı denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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