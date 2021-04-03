Emet'te Gençlik Merkezi yapımında sona gelindi

Kütahya'nın Emet ilçesinde yapımı devam eden Emet Gençlik Merkezi binasının yaz aylarında hizmete girmesinin planlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde yapımı devam eden Emet Gençlik Merkezi binasının yaz aylarında hizmete girmesinin planlandığı bildirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Cİner, Emet Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Umut Işık ile birlikte, yapımı devam eden gençlik merkezinde incelemelerde bulundu.

3 bin150 metrekare arsa alanı üzerinde 2 bin 65 metrekare kapalı alana sahip merkezde resim, müzik, plastik sanatlar işliği, kütüphane, iki derslik, kapalı spor salonu, çok amaçlı kullanım için 500 kişilik tiyatro salonu, konferans salonu ve kafeterya bulunacak. Ayrıca merkezde idare odaları, bay bayan ve engelli genel soyunma duş ve lavaboları, jeneratör, yedek su depoları gibi teknik donanımlarında bulunduğu açıklandı. Gençlik merkezinin 6 milyon TL maliyetle yapıldığı belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı