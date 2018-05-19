Emet'te Fırınlar Denetlendi

Kütahya'nın Emet Belediyesi ekipleri, ilçede faaliyet gösteren ekmek ve pide fırınları denetlendi.

Emet Belediyesi Zabıta Amirliği denetimlerinde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, gramaj, terazi, hijyenik, genel temizlik ve fiyat tarifeleri kontrol edildi.Emet belediye zabıta ekiplerince Ramazan ayı boyunca denetimlerin devam edeceğini bildirildi.

Halkın sağlığını korumak için fırınlarda rutin kontroller yapıldığını belirten Belediye Başkanı Mustafa Koca, "Ramazan ayı münasebetiyle yoğunluk yaşanan fırınlarımızda denetimlerimiz sürüyor. Özellikle gramaj ve hijyen konusunda çok hassasız. Halkımızın sağlığı bizim birinci önceliğimiz. Ramazan ayı boyunca sağlıklı ekmek ve pide tüketilebilmesi için,ekiplerimizce fırın denetimlerine devam edeceğiz. Temiz ve hijyen kurallarına uygun ortamda üretilen ekmek ve pideyi tüketmek her vatandaşın hakkıdır" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA