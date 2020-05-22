Emet'te denetimler aralıksız devam ediyor Kütahya'nın Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerinin, ilçe giriş ve çıkışlarında bakanlık talimatlarının uygulanması adına denetimler gerçekleştirdiği bildirildi.

Kütahya'nın Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerinin, ilçe giriş ve çıkışlarında bakanlık talimatlarının uygulanması adına denetimler gerçekleştirdiği bildirildi.

Emet Emniyet Müdürlüğü Trafik Timleri tarafından özel araçlara Korona virüs tedbirleri konusunda alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı yönünde denetim yapıldı.

Denetimlerde İçişleri Bakanlığı'nca yeni tip Korona virüsle mücadele kapsamında 81 il valiliğine gönderilen, il ve ilçelerdeki tüm özel araçların, araç içindeki yolcuların oturma şeklinin incelenmesini öngören genelgeye uyulup uyulmadığı denetlendi. Ayrıca tüm şoför ve yolculara maske takma zorunluluğunun trafik ekipleri tarafından anlatıldığı, kurallara uymayan ve araçlarında fazla yolcu taşıyan sürücülere cezai işlem uygulandığı açıklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA