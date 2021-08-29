Emet'te çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emet'te çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü

Emet'te çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Emet ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 meyve fidanı yangından zarar gördü.

Kütahya'nın Emet ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 meyve fidanı yangından zarar gördü.

Emet-Hisarcık yolu üzerinde Malı mevkiinde bulunan hayvan damı yakınında bulunan yaklaşık 1 dönüm meyve bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Emet Orman İşletmesi, Hisarcık Orman İşletme Şefliği ile Hisarcık Belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın hayvan damına sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Söndürme çalışmalarına vatandaşlarda yardım etti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Emet'te çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü
Emet'te çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik
Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik
Yolcu otobüsü alev alev yandı! O anlar kameralara yansıdı
Yolcu otobüsü alev alev yandı! O anlar kameralara yansıdı
Yangın söndürme havuzuna giren 16 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
Yangın söndürme havuzuna giren 16 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Erol Bulut Arda Güler Burak Elmas Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Emet'te çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 22:16:28. #1.15#

title