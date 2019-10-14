Emet'te çiftçilere Macar fiği tohumu dağıtıldı

14.10.2019 10:24

Kütahya'nın Emet ilçesinde, İl Özel İdaresi kaynaklı macar fiğ tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Kaymakam Hasan Çiçek, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Ahmet Mülayim, İl Genel Meclis Üyesi Halil Mallı, Ziraat Odası Başkanı Sami Yüksel, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları ve çiftçiler katıldı.



İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Ahmet Mülayim ve Ziraat Odası Başkanı Sami Yüksel'in konuşmalarının ardından kürsüye gelen Kaymakam Hasan Çiçek, İl Özel İdaresi kaynaklı 51 macar fiğ tohumu olmak üzere toplamda 2 bin 550 kilogram tohumun ücretsiz olarak dağıtımının yapıldığını ifade etti.



Çiçek, "Emet Kaymakamlığı olarak, ilçemizdeki tarımsal faaliyetleri, çalışmaları yakından takip ediyoruz. İlçemizin tarım ve hayvancılıkta arzu edilen seviyeye gelebilmesi için, bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Tarım ve hayvancılığın önünü açacak projelerin üretilmesi gerekmektedir. Bu nedenle ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Çiftçi sorunları ile özel olarak ilgilendiğimi belirtmek isterim. Bir ülkenin kalkınmasında en çok paya sahip olan çiftçilerdir. Her zaman yanlarında ve destekçileri olduğumuzu buradan bir kez daha duyurmak istiyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA