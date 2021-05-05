Emet'te çiftçilere kuru fasulye tohumu dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emet'te çiftçilere kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Emet'te çiftçilere kuru fasulye tohumu dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe merkezi ve köylerdeki çiftçilere Bakanlık destekli kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

Kütahya'nın Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe merkezi ve köylerdeki çiftçilere Bakanlık destekli kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında yüzde 75 Tarım ve Orman Bakanlığı destekli yüzde 25 çiftçi kaynaklı kuru fasulye tohumları, Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe merkezi ve köylerimizde bulunan çiftçilerimize teslim edilmiştir. Bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz. Üreticilerimize hayırlı olsun ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Emet'te çiftçilere kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı, alışverişe dalan kadının telefonunu böyle çaldı
O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı, alışverişe dalan kadının telefonunu böyle çaldı
4 şehir arasında sanayi dayanışması! İmzalar atıldı
4 şehir arasında sanayi dayanışması! İmzalar atıldı
Kazada ölen eşinin ardından ilk kez konuştu: Hukuk mücadelesi başlatacağım
Kazada ölen eşinin ardından ilk kez konuştu: Hukuk mücadelesi başlatacağım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Serdar Aziz Sergen Yalçın Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Emet'te çiftçilere kuru fasulye tohumu dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 12:22:27. #1.14#

title