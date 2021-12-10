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Emet'te çalınan motosiklet Simav'da bulundu

Emet'te çalınan motosiklet Simav'da bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir esnafın evinin önünden çalınan motosiklet Simav ilçesi sanayi sitesinde 2 şüpheli tarafından satılmak üzereyken ele geçirildi.

SİMAV, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde bir esnafın evinin önünden çalınan motosiklet Simav ilçesi sanayi sitesinde 2 şüpheli tarafından satılmak üzereyken ele geçirildi.

Emet ilçesinde esnaflık yapan Murat Mecit, evinin önündeki motosikletin çalındığını fark ederek İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma sonucunda çalınan motosikletin iki şüpheli tarafından Simav ilçesi Sanayi Sitesine götürüldüğü belirlendi.

Emet ve Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu M.K ve N.K isimli 2 şüpheli Simav Sanayi Sitesinde motosikleti satmak üzereyken yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen motosiklet sahibi Murat Mecit'e teslim edildi.

Motosikletini teslim alan Murat Mecit, "Dükkanımda aldığım siparişleri bu motosiklet ile müşterilerime götürüp rızkımı kazanma peşindeyim. Dün motosikletimin evin önünden çalındığını fark ederek Emniyet Müdürlüğümüze başvurdum. Emniyet Müdürlüğümüz sıkı bir çalışmayla motosikletimi 24 saat geçmeden bulup bana geri getirdiler. Kendilerinden Allah razı olsun. Emet ve Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyorum "dedi. - KÜTAHYA

Emet'te çalınan motosiklet Simav'da bulundu

Emet'te çalınan motosiklet Simav'da bulundu

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