Emet'te birlikte bayram kahvaltıları
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Emet'te birlikte bayram kahvaltıları

Emet'te birlikte bayram kahvaltıları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Emet Belediyesi tarafından geçen yıl Ramazan ayında başlatılan "Emet'te birlikte bayram kahvaltıları" projesi kapsamında bu yıl da tüm hanelere kahvaltılık kaşar ve sucuk dağıtımı gerçekleştirdiği bildirildi.

Emet Belediyesi tarafından geçen yıl Ramazan ayında başlatılan "Emet'te birlikte bayram kahvaltıları" projesi kapsamında bu yıl da tüm hanelere kahvaltılık kaşar ve sucuk dağıtımı gerçekleştirdiği bildirildi.

Geçen yıl Ramazan ayında evlerinde dost ve akrabalarından ayrı geçirmek zorunda kalan halka moral vermek ve bayram sofralarını tatlandırmak adına hayata geçirilen uygulama ile bu yılda 2 gün boyunca dağıtım gerçekleştirildiği bildirildi. Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın bizzat kendisinin de katılarak başlattığı dağıtım, ilçenin 7 mahallesinde devam etti.

Amaçlarının mahzun geçen bir Ramazan ayının ardından yine mahzun geçecek Ramazan bayramında, halka moral vermek olduğunu belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Tüm dünyamızı etkisi altına alan Korona virüs salgını, hayatı etkilemeye devam ediyor. Ramazan coşkusunu tam kapanma günleri nedeniyle evlerimizde geçirmek zorunda kalırken, bu bayramda da, eş, dost ve akrabalarımızla bayram coşkumuzu yaşayamayacağız. Zor görünen bu durumla vaka sayılarındaki düşüşleri de gördükçe aslında sevdiklerimize, dost ve akrabalarımızla birbirimize sağlık hediye etmiş olduğumuzu görüyor ve bununla teselli buluyoruz. Emet Belediyesi olarak geçen Ramazan bayramımızda da halkımıza ufak ikramlarımızla, bayram kahvaltılarını şenlendirmek için çalışma yapmıştık. Bu yılda aynı uygulama ile tüm evlerimize ufak ta olsa bayram kahvaltı hediyelerimizi verdik. Aynı kaderi paylaştığımız ilçemizde bayram kahvaltısında da aynı yiyeceklerle birlik kahvaltı sofraları oluşturarak, Emet olarak büyük bir aile olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz. Bu vesile ile halkımızın mübarek Ramazan bayramını bir kez daha kutluyor, büyüklerimizin ellerinden öperek, sağlık ve sıhhatle nice bayramlara sevdiklerimizle hep birlikte ulaşmamız temennilerimle saygılarımı sunuyorum" dedi. - KÜTAHYA

Emet'te birlikte bayram kahvaltıları
Emet'te birlikte bayram kahvaltıları
Emet'te birlikte bayram kahvaltıları
Emet'te birlikte bayram kahvaltıları
Emet'te birlikte bayram kahvaltıları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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