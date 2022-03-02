Emet'te bariyere çarpan araç yandı

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarparak alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah erken saatlerde Emet -Tavşanlı karayollarında meydana geldi. Tavşanlı istikametinden Emet istikametine gelmekte olan İbrahim G. idaresindeki 43 U 9390 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile bir anda alev topuna dönen araçtan kendi imkanlarıyla yara almadan çıkan sürücü İbrahim G.'nin ihbarı ile olay yerine gelen Emet Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın çıkan araç söndürüldü. Kaza sonucu tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi. - KÜTAHYA