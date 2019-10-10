Emet'te 'Ateşte açan çiçekler' ilçe ekonomisine katkı sağlıyor

10.10.2019 08:39

Kütahya'nın Emet ilçesinde Belediye öncülüğünde faaliyetlerini sürdüren Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi, (EMKO) bölgede yaklaşık 50 aileye ekonomik girdi sağlıyor.



Emet Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde faaliyetlerine devam eden Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi (EMKO) üyesi kadınlar, 'Ateşde açan çiçekler' olarak isimlendirilen çini sanatı ile aile bütçelerine aylık bin 200 TL katkı sağladıklarını bildirdiler.



Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkan Vekili Murat Uyanık ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hügül Emet Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde faaliyetlerine devam eden Emet Kadın Girişimcilerini ziyaret etti. Ziyarette el işi ile yapılan çinilerin sırlama işlemi protokole anlatıldı. Sırlama ve fırınlama işlemlerinin nasıl yapıldığı ve teknik bilgileri protokole aktaran Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Esra Türer, imkan verilir ve yeni makinalar alınırsa gelirin artıtılması ve daha çok bayana iş imkanı sağlanması için mücadele etmeye hazır olduklarını ifade etti.



Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, "Emet ilçemizde öncelikle belediyemizin desteklediği ve kaymakamlığımızında çeşitli dönemlerde destek sağladığı Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi'nin yaptığı bir üretime şahitlik ettik. Burada Emet'li kadınlarımız çini işçiliği, motif işleme, sırlama ve fırınlama işlemlerini yaparak bir ekonomik gelir elde etmektedirler. Bu gelir ek bir gelirdir ve aile bütçelerine önemli bir kaynak sağlamaktadır" dedi.



Emet Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Hügül, "İlçemizdeki kadınlarımız Emet ilçe ekonomisine katkıda bulunmaktadırlar. İnşallah bundan sonra büyüyerek devam edeceğini inanıyoruz" diye konuştu.



En büyük hayallerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslerini duyurup, Meclis'te sergi açmak olduğunu belirten Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Esra Türer, "Emet Belediyesi'nin atölyesinde aile ekonomimize katkı sağlıyoruz. Burada çini üzerine sırlama, fırınlama ve el işçiliği yapıyoruz. Emet'te daha da büyümeyi hedefliyoruz. Hayallerimizde sınır yok. Hayalimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşıp Meclis'te Kütahya ve Emet çinisini tanıtan sergi açmak" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA