Emet'te Ak Partili Gençler Yemekte Buluştu

Emet AK Parti İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği yemekte bir araya gelen AK Partili gençler, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Emet Termal Otel'de düzenlenen yemekte konuşan AK Parti Belediye Başkan adayı Hüseyin Doğan, "Bugün birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek, aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla kaynaşmak ve tanışmak için buradayız. Sizler siyasete genç yaşta atılarak ülke hizmeti için koşturuyorsunuz. Bu ülkeye hizmet ibadetlerin en büyüğüdür. Bu hizmet yolunda asla durmak ve yorulmak olmamalı. Dün nasıl bu uğurda koşturuyorsak, bugün de aynı tempoda koşturmalıyız. 31 Mart ülkemizin geleceği için çok önemlidir. Bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz ve inşallah büyük bir zaferle seçimlerden çıkacağız" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA