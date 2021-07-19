Emet'te ahşap ev yangını korkuttu
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Emet'te ahşap ev yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı / Yunus Daşdemir - Haberler | Yerel

Emet'te ahşap ev yangını korkuttu Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangın sonucu 2 katlı ahşap ev yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi.

Emet'te ahşap ev yangını korkuttu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangın sonucu 2 katlı ahşap ev yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre ilçe merkezi Kapaklıca Mahallesi'nde, Hüseyin Kaymak'a ait 2 katlı boş ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede ahşap evi tamamen saran yangına, Etibor, Emet Orman, Emet Belediyesi ve Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yapılan erken müdahale ile diğer evlere sıçramadan yangın 1 saatte söndürüldü. Yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırma başlatıldı.

Emet'te ahşap ev yangını korkuttu
Emet'te ahşap ev yangını korkuttu
Emet'te ahşap ev yangını korkuttu
Emet'te ahşap ev yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Daşdemir

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