Emet'te ahşap ev yangını korkuttu
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Emet'te ahşap ev yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Emet'te ahşap ev yangını korkuttu

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangın sonucu tek katlı ahşap ev yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangın sonucu tek katlı ahşap ev yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Aydıncık köyünde Hasan Kur'a ait tek katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede ahşap evi tamamen saran yangın köy muhtarlığı su tankeri ve Emet Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Emet'te ahşap ev yangını korkuttu
Emet'te ahşap ev yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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