Emet'te "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi

Kütahya'nın Emet İlçesinde "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, muhtar ve azalara, kamu kurumlarının amir ve personeline afet farkındalık eğitimi verildi.

Kütahya'nın Emet İlçesinde "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, muhtar ve azalara, kamu kurumlarının amir ve personeline afet farkındalık eğitimi verildi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek'in ziyarette bulunduğu eğitimde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alınırken, afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için, bu anlamda alınacak tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.

Köy, mahalle muhtar ve azalarına yönelik afet farkındalık eğitiminin ardından muhtar ve azalarla bir araya gelen Kaymakam Çiçek, köy ve mahallelerin sorunlarına yönelik bir toplantı düzenledi.

Toplantıda köy ve mahallelerin genel sorunları muhtarlar tarafından dile getirilerek, nasıl bir çözüm bulunabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Muhtarların ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Kaymakam Çiçek, yaptığı açıklamada, "Mahalle ve köylerdeki sorunların çözümü ve eksikliklerin giderilmesi noktasında çok başarılı hizmetlere birlikte imza attık. Bundan sonrada devletimizin imkanları ölçüsünde en iyi şekilde hizmet vermek için çalışacağız. Öncelikle Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüze ilçemizde vermiş oldukları afet farkındalık eğitiminden dolayı teşekkür ediyorum. Siz muhtarlarımızın afetlere hazırlıklı olması özellikle muhtemel deprem ve büyük afetlerde köy ve mahallelerde vatandaşlarımızı yönlendirebilmesi çok önemli. Bu konu başta olmak üzere her birey ve ailenin afet durumunda ne yapacaklarını önceden öğrenip planlaması gerekiyor. Toplantımızın ve afet farkındalık eğitiminin herkese hayırlı olmasını diliyor, katılınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı