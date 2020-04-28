Emet'te 55 bin 500 kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi ele geçirildi
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Emet'te 55 bin 500 kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi ele geçirildi

Kütahya'nın Emet ilçesinde 55 bin 500 kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Emet'te 55 bin 500 kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi ele geçirildi
28.04.2020 17:37 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:37

Kütahya'nın Emet ilçesinde 55 bin 500 kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Aydıncık köyü Aşağıköy mevkiinde Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle yapılan müşterek kontrolde; H.H.B., A.K., A.Ş. ve S.C. isimli şahısların arazilerinde yasadışı haşhaş ekimi yapıldığı belirlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince alanda yapılan kontrolde; aynı alanda, farklı tarlalarda 4 kişiye ait, toplam 4 bin 500 metrekare alanda 55 bin 500 kök haşhaş bitkisi olduğu tespit edildi. Daha sonra haşhaş ekili alanlar traktörle sürülmek suretiyle imha edildi.

Jandarma tarafından şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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