Emet'te 50 haneye 3 çeşit sıcak yemek Kütahya'nın Emet ilçesinde faaliyet gösteren Babuk Bey Aşevi, 65 yaş üstü 50 ailenin evine her gün 3 çeşit sıcak yemek gönderiyor.

Korona virüs Covid-19 salgını dolayısıyla evlerinden çıkamayan hasta, yaşlı ve engelli 50 ailenin evine her gün 3 çeşit yemek göderen Babuk Bey Aşevi ilçede sosyal açıdan çok büyük bir destekte bulunuyor.

Dernek adına her gün gönüllü olarak yemek dağıttıklarını belirten Emet Gençlik Platformu üyesi Muammer Akyol, "Babuk Bey Aşevi hayırseverlerin desteği ile ilçede yaklaşık 50 aileye her gün yemek gönderiyor. Yaşlılarımızın bizlerin elinden yemekleri alırken yaptıkları dualar bizleri duygulandırıyor. Hayırsever vatandaşlarımıza özellikle bu günlerde yaptıkları bu yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Bizler gönüllü olarak her gün bu hizmeti yapmaya hazırız" dedi. - KÜTAHYA

