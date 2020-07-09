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Emet'te 40 esnafa ultraviyole ışınlı sterilize makinesi
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Emet'te 40 esnafa ultraviyole ışınlı sterilize makinesi

Emet'te 40 esnafa ultraviyole ışınlı sterilize makinesi Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından başlatılan 'İnsanı yaşatki devlet yaşasın' projesi kapsamında ilçede hizmet veren erkek berber ve kuaförlere ultraviyole ışınlı sterilize makineleri dağıtımı gerçekleştirildi.

09.07.2020 02:45 | Son Güncelleme: 09.07.2020 02:51

Emet'te 40 esnafa ultraviyole ışınlı sterilize makinesi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından başlatılan 'İnsanı yaşatki devlet yaşasın' projesi kapsamında ilçede hizmet veren erkek berber ve kuaförlere ultraviyole ışınlı sterilize makineleri dağıtımı gerçekleştirildi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında erkek berber ve kuaförlere sterilize makineleri yanında bir kutu maske, borel el dezenfektesi, siperlik ve tek kullanımlık tıraş peşkirleri dağıtılırken, proje kapsamında toplamda 40 esnafa makine dağıtımı gerçekleştirilmiş oldu.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan normalleşme sürecinde salgınla mücadele kapsamında halkın ortak kullanımının yoğun olduğu yerel esnafa hijyen desteği vermeye devam ettiklerini belirtti.

Doğan, "İlçede bayan kuaförlere sterilize makine dağıtım, kahve ve park işletmelerine bardak yıkama makinesi dağıtımlarının ardından bugün de erkek berber ve kuaförlerimize Sterilize makinelerini dağıttık. Emet esnaf odası başkanlığımızla yaptığımız protokol çerçevesinde esnaflarımıza makinelerini teslim ettik. Bayan ve erkek kuaförlerimize kullanılan tıraş malzemelerini dezenfekte edebilmeleri adına sterilize makineleri, kahvehane, cafe ve park işletmelerimizde sıkça kullanılan cam bardaklar için, bardak yıkama ve dezenfekte makinelerimizi dağıttık. Normalleşme sürecinde halk sağlığı adına gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayla ilçemizde 40 esnafımıza dağıtım gerçekleştirmiş olduk. Ben buradan tüm Kütahya ve ilçemiz kamuoyuna gönül rahatlığıyla ifade etmek isterimki, gerek berber esnaflarımız gerek kahvehane ve park işletmelerimiz temizlik ve hijyene son derece dikkat ederek halkımıza hizmet vermektedirler. Bizlerde Emet belediyesi olarak esnaflarımızın bu gayretli çalışmalarına destek olmak istedik. Bizler halkımızın sağlığı için üzerimize düşnei yapma gayretindeyiz. Halkımızdna ricamızda normalleşme sürecinde bakanlığımızın ısrarla dikakt etmemmizi isteidği, sosyal mesafe, maske kullanımı ve el dezenfekte gibi kurallara riayet etmeleridir. Hep birlikte toplum sağlığımız için dayanışma içersind ehareket ederek Allahın izni ile bu salgın sürecini atlatacağız. "dedi.

Emet'te 40 esnafa ultraviyole ışınlı sterilize makinesi

Kaynak: İHA

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