Emet-Tavşanlı yolunun 'ölüm virajları' tarih oldu

13.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:01

Kütahya'da Emet-Tavşanlı yolunda 8 kilometrelik yeni yola bağlantılı olan 17-19 kilometreler arası yolun yapımı tamamlanarak trafiğe açıldı.



Yeni 2 kilometrelik yolun ulaşıma açılması ile bu yolda en çok eleştirilen ve kazalara neden olan Çökren virajları artık tarih olmuş oldu.



Kuzey- Güney hatlarından birisi olan Güney Marmara'dan Domaniç üzerinden Tavşanlı - Emet - Hisarcık - Simav'dan güneye uzanan yolun Tavşanlı-Çöğürken köprüsü arası 19 kilometresi ayrı 19 kilometreden Emet çevre yolu dahil, Hisarcık ilçesine kadar olan kısımda eksik kalan tüm işler için ikmal ihalesi ayrı yapılmıştı. Günlüce köyü Çöğürtlen mevkiinde devam eden yol yapım çalışmalarında 70 kişilik bir ekip ve 9 adet iş makinesi ile çalışmalar tamamlanarak ve 7.9 kilometrelik yol 15 gün önce trafiğe açılmıştı. Bu çalışmalar ile birlikle sürdürülen 2 kilometrelik çökren bağlantı yolu çalışmaları da tamamlanılarak açılan yola eklendi.



Hizmete açılan yolda incelemelerde bulunan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, yol çalışmalarında bulunan işçilere baklava ikram etti.



Emet Tavşanlı yolunda tarihi çökren köprüsünün kapatılarak yeni köprü ve yoldan, trafik akışının bağlandığını belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Ölümlü kazaların meydana geldiği çökren virajlarımız artık tarih oldu. Bu yolumuzun en önemli kısmında çalışmalar tamamlanarak yeni yolla birlikte 10 kilometrelik yeni yolumuz vatandaşlarımızın hizmetine açılmış oldu. Öncelikle bu yolun yapımında en alt kademeden üst kademeye görev alan işçilerimizden, şeflerimiz, mühendislerimiz, geçmiş ve yeni karayolları bölge müdürlerimize, genel müdürlük ve ulaştırma bakanlığımıza, geçmiş dönem ve şuan görevde bulunan değerli milletvekillerimize, geçmişten bugüne ilçemizde görev yapan parti ilçe başkanlarımıza ve bu hizmeti bölgemize kazandırmada bizlere bu mutluluğu yaşatan sayın Cumhurbaşkanımıza ilçemiz halkı adına teşekkür ediyorum. Yolun bundan sonraki kısımlarında da çalışmaların yakın takipçisi olarak, bu yolumuzun tamamının 2023 sonuna kadar tamamlanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.



AK Parti Emet ilçe Başkanı Süleyman Ciner, yaptığı açıklamada, "İçe adına önemli bir gün yaşıyoruz ve tüm Kütahya'da bilinen çökren virajlarının tarih olduğunu görmekten mutluyuz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA