Emet-Tavşanlı yolu trafiğe açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emet-Tavşanlı yolu trafiğe açıldı

Emet-Tavşanlı yolu trafiğe açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Geçtiğimiz ay istinat duvarı çökmesi sonucu göçük oluşarak kapanan Emet-Tavşanlı yolunun, yapılan onarımın ardından yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

Geçtiğimiz ay istinat duvarı çökmesi sonucu göçük oluşarak kapanan Emet-Tavşanlı yolunun, yapılan onarımın ardından yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

19 Mart tarihinde istinat duvarının çökmesi ve yolun bir kısmında derin çatlaklar oluşması üzerine, Emet-Tavşanlı yeni yolu trafiğe kapatılmış ve ulaşım yol eski bağlantı yoluna verilmişti. Aşırı yağıştan dolayı olduğu tahmin edilen yol çökmesinin tamir işleminin yüklenici firma tarafından yapıldığı ve yolun trafiğe açıldığı bildirildi. Daha önce 4 kez göçük dolayısıyla kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Nikos Dendias Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Ebru Şallı Hande Erçel Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Arda Turan Rachid Ghezzal Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Emet-Tavşanlı yolu trafiğe açıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 13:47:38. #1.14#

title