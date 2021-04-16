Emet-Tavşanlı yolu trafiğe açıldı

Geçtiğimiz ay istinat duvarı çökmesi sonucu göçük oluşarak kapanan Emet-Tavşanlı yolunun, yapılan onarımın ardından yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

Geçtiğimiz ay istinat duvarı çökmesi sonucu göçük oluşarak kapanan Emet-Tavşanlı yolunun, yapılan onarımın ardından yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

19 Mart tarihinde istinat duvarının çökmesi ve yolun bir kısmında derin çatlaklar oluşması üzerine, Emet-Tavşanlı yeni yolu trafiğe kapatılmış ve ulaşım yol eski bağlantı yoluna verilmişti. Aşırı yağıştan dolayı olduğu tahmin edilen yol çökmesinin tamir işleminin yüklenici firma tarafından yapıldığı ve yolun trafiğe açıldığı bildirildi. Daha önce 4 kez göçük dolayısıyla kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı