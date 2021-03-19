Emet-Tavşanlı karayolunda istinat duvarı göçtü
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Emet-Tavşanlı karayolunda istinat duvarı göçtü

19.03.2021 21:54 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:59
Emet-Tavşanlı karayolunda istinat duvarı göçtü

Kütahya'da Emet-Tavşanlı yolunda istinat duvarı çöktü.

Kütahya'da Emet-Tavşanlı yolunda istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu olayda can ve mal kaybı olmazken yol trafiğe kapatıldı.

Olay, Emet-Tavşanlı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emet-Tavşanlı yolunda istinat duvarı çöktü. İstinat duvarının çökmesi sonucu yolun bir kısmı kapandı, olayda can ve mal kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Daha önce 4 kez çökme olan yolda bu kez istinat duvarının çökmesi ve yolun bir kısmında derin çatlaklar oluşması üzerine, Emet-Tavşanlı yeni yolu trafiğe kapatıldı ve yol eski bağlantı yoluna verildi. Aşırı yağıştan dolayı olduğu tahmin edilen yol çökmesinin, kısa sürede tamir edilip yolun tekrar trafiğe açılması bekleniyor. - KÜTAHYA

Emet-Tavşanlı karayolunda istinat duvarı göçtü
Emet-Tavşanlı karayolunda istinat duvarı göçtü
Emet-Tavşanlı karayolunda istinat duvarı göçtü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 22:01:40. #1.16#
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