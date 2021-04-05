Emet pazarı yeniden açılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emet pazarı yeniden açılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Emet pazarı yeniden açılıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 1 hafta süreyle geçici olarak kapatılan sebze-meyve pazarı bu hafta yeniden açılıyor.

Peş peşe koronavirüs haberleri alan Ece Seçkin'den sevenlerine uyarı: Allah rızası için evinizde oturun
Peş peşe koronavirüs haberleri alan Ece Seçkin'den sevenlerine uyarı: Allah rızası için evinizde oturun
Mutant virüsün bir dakikada bulaşabildiğini belirten uzmanlar uyarıyor: Kalabalık ortamlarda çift maske takın
Mutant virüsün bir dakikada bulaşabildiğini belirten uzmanlar uyarıyor: Kalabalık ortamlarda çift maske takın

Kütahya'nın Emet ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 1 hafta süreyle geçici olarak kapatılan sebze-meyve pazarı bu hafta yeniden açılıyor.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Korona virüs (Covd-19) önlemleri kapsamında 1 haftadan bu yana geçici olarak kapalı bulunan sebze-meyve pazarının bu hafta salı günü gerekli tedbirler alınarak yeniden açılacağını söyledi.

Çiçek, Bu hafta yeniden açılacak olan pazar yerinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu gıda ve temel ihtiyaç maddelerini yoğunluğun olmadığı, sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlıklı koşullarda temin edebilmesi için gerekli önlemler alınacaktır" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Bahar Candan Acun Ilıcalı Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Diego Fatih Terim Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rize Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Emet pazarı yeniden açılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 09:44:30. #1.15#
title