Emet'in düşman işgalinden kurtuluşu bir hafta boyunca yapılacak etkinliklerle kutlanacak

22.08.2019 11:42

Kütahya'nın Emet ilçesinde, 'Gazi Emet Kurtuluşu, Bor Kültür ve Termal Turizm Festivali' etkinlikleri adı altında bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacağı bildirildi.



Emet Kaymakamlığı ve Emet Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilecek etkinlikler bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı ile başlayıp, 4 Eylül'de resim ve el sanatları sergisinin kapanışı ile 6 gün süreceği bildirildi.



30 Ağustos'ta zafer bayramı kutlamaları ve şehitlerimiz için Mevlüt okutulması yanında, Emet Belediyesince düzenlenen Dr.Fazıl Doğan Kurtuluş kupası halı saha futbol turnuvası final maçı oynanacak. Grup maçlarının başladığı turnuva finali 30 Ağustos'ta gerçekleşecek.



31 Ağustos Cumartesi günü ise öğlen saat 12.00'de turizm motor turu yapılacak. Tur kapsamında motor sporcuları Eğrigöz, İki Taş Kanyonu, Dereli ve Günlüce Cevizdere şehitleri anıt istikametinde motorları ile turizm turu gerçekleştirecekler. Aynı gün Emetli resim ve el sanatları sanatçılarının eserlerinden oluşan sergi açılışı yapılacak. 31 Ağustos akşamı Emet Termal Otel Resort Anfi Tiyatroda Kültür bakanlığı sanatçıları Halis Çaşkurlu ve Yıldız Çam Özdemir konser verecek.



1 Eylülde ise Cevizdere'de düşmana ilk kurşunu atanan Porsuk Ahmet anısına düzenlenen trap ve tek kurşun yarışmaları gerçekleştirilecek. Aynı gün Bursa büyük şehir belediyesi karagöz kukla gösterisi seyircilerle buluşurken, akşam anfi tiyatroda Bursa büyük şehir belediyesi roman orkestrasının bir konser vereceği açıklandı.



2 Eylül Pazartesi günü Kütahya Evliya Çelebi mehteran takımı, akşamüstü Günlüce köyünde bir gösteri yaparken, saat 20.00'de ise Emet mehlemönünden anfi tiyatroya bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Aynı gün anfi tiyatroda Mehteran konseri yanında, yerel sanatçılar,Grup nağme, Mevlüt Fidan, Muammer Akyol, Hüseyin Öztürk, Seyfullah Ulusoy kral müzik grubu, Osman Turan ve Süleyman Samur sahne alarak sevenleri ile buluşacak. 3 Eylülde ise Cevizdere anıtında başlayacak etkinliklerle program devam edecek. Emet belediyesi toplu sünnet ve kulak delme şöleni yanında, 3 Eylül'de kurtuluş pilavı dağıtımı ve mevlit okutulacak.



Akşam ise Emet termal Resort Anfi Tiyatroda ses sanatçıları Ankaralı İclal ve Çağrı Güler, Anadolu Rock Grubu konserleri yer alacak. Kum sanatı sanatçısı Tarkan Köylü'nün de yer alacağı programda Türk Halk müziği sanatçısı Deniz Toprak'la 3 Eylül etkinlikleri sürecek.



4 Eylül'de Emetli resim ve el sanatları sanatçılarının eserlerinin yer aldığı serginin kapanışı ile programlar tamamlanacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA