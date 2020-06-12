Emet ilçesine silaj ve kaba yem paketleme makinesi
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Emet ilçesine silaj ve kaba yem paketleme makinesi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İl Özel İdaresi kaynaklı olarak temin edilen silaj ve kaba yem paketleme makinesi, Emet ilçesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Emet ilçesine silaj ve kaba yem paketleme makinesi
12.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:12

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İl Özel İdaresi kaynaklı olarak temin edilen silaj ve kaba yem paketleme makinesi, Emet ilçesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Emet ilçesinde 140 çiftçi tarafından yaklaşık bin dekarlık alanda ekimi yapılan mısırdan 5 bin ton silaj elde ediliyor. Temin edilen makine ile mevsim koşullarına bağlı olarak iki ay içinde hasadı yapılan mısırlardan elde edilen silajın kısa sürede paketlenerek daha uzun süre muhafazasını sağlanacak. Mısır silajının paketlendiğinde yıl boyunca satışı ve nakliyesi de yapılabilecek. İlçede silaj ve kaba yem paketleme makinesi ile yıllık 2 bin 500 ton silaj paketleyerek ilçe çiftçisi ve hayvan yetiştiricilerine hizmet etmesi bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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