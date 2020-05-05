Emet ilçe pazarının kurulmayacağı açıklandı

Kütahya'nın Emet ilçe pazarının, İlçe Hıfzı Sıhhı Kurulu toplantısı sonucu alınan karar ile bu hafta açılmayacağı bildiridldiTelekonferans yöntemi ile yapılan acil toplantı sonucu, 5 Mayıs 2020 günü kurlması gereken ilçe pazarının ilçe pazarının İlçe Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla bu...