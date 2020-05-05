Emet ilçe pazarının kurulmayacağı açıklandı
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Emet ilçe pazarının kurulmayacağı açıklandı

Emet ilçe pazarının kurulmayacağı açıklandı
05.05.2020 02:47 | Son Güncelleme: 05.05.2020 02:47

Kütahya'nın Emet ilçe pazarının, İlçe Hıfzı Sıhhı Kurulu toplantısı sonucu alınan karar ile bu hafta açılmayacağı bildiridldiTelekonferans yöntemi ile yapılan acil toplantı sonucu, 5 Mayıs 2020 günü kurlması gereken ilçe pazarının ilçe pazarının İlçe Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla bu...

Kütahya'nın Emet ilçe pazarının, İlçe Hıfzı Sıhhı Kurulu toplantısı sonucu alınan karar ile bu hafta açılmayacağı bildiridldi

Telekonferans yöntemi ile yapılan acil toplantı sonucu, 5 Mayıs 2020 günü kurlması gereken ilçe pazarının ilçe pazarının İlçe Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla bu hafta açılmayacağı açıklandı. Kararın Hisarcık ilçesinde ve bölgede son dönemde artan Korona virüs vakaları nedeniyle tedbir amaçlı alındığı bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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