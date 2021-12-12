Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi için harita çalışmaları tamamlandı - Haberler Ekonomi
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Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi için harita çalışmaları tamamlandı

Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi için harita çalışmaları tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Emet ve Hisarcık ilçelerinin arasına iki ilçenin ortak girişimleri sonucu kurulması planlanan Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi alanı için harita çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Emet ve Hisarcık ilçelerinin arasına iki ilçenin ortak girişimleri sonucu kurulması planlanan Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi alanı için harita çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Harita Mühendisi Semih Akyıldız, çalışmaların ilk adımı sayılan imara esas hali hazır harita işi kapsamında insansız hava aracı kullanılarak havadan görüntü ve veri alımının gerçekleştirildiğini söyledi.

Akyıldız, "Bu çalışma ile teknik süreç başlatılmış oldu. Devam eden süreçte jeolojik etüt, imar planı ve parselasyon işlemleri de yapılacaktır" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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